2019-02-04T15:49:53+03:00
Политика

МИД Испании и Германии призвали граждан отказаться от поездок в Венесуэлу

Европейцев просят избегать поездок в эту страну
Елена Гильманова
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МИД Испании призвал граждан отказаться от поездок в ВенесуэлуМИД Испании призвал граждан отказаться от поездок в ВенесуэлуФото: REUTERS
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Министерство иностранных дел Испании рекомендует гражданам воздержаться от поездок в Венесуэлу. Соответствующую рекомендацию ведомство внесло в понедельник, 4 февраля.

"Не рекомендуются поездки, кроме случаев крайней необходимости", - говорится в документе.

МИД также предупредил о необходимости "внимательно следить через СМИ и социальные сети за возможным проведением политических митингов".

"Сейчас рекомендуется избегать перемещений, а также следить за развитием событий через упомянутые средства", - заключает ведомство.

В пятницу, 1 февраля, МИД Германии также рекомендовала гражданам своей страны воздержаться от поездок в Венесуэлу. ФРГ призвал находящихся там немцев рассмотреть возможность выезда.

Напомним, что ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя главой государства на период действия временного правительства в стране.

Утром в понедельник, 4 февраля, Гуайдо признали временным президентом восемь стран Европы: Франция, Швеция, Великобритания, Австрия, Нидерланды, Германия, Дания, Испания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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