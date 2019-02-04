МИД Испании и Германии призвали граждан отказаться от поездок в Венесуэлу
Министерство иностранных дел Испании рекомендует гражданам воздержаться от поездок в Венесуэлу. Соответствующую рекомендацию ведомство внесло в понедельник, 4 февраля.
"Не рекомендуются поездки, кроме случаев крайней необходимости", - говорится в документе.
МИД также предупредил о необходимости "внимательно следить через СМИ и социальные сети за возможным проведением политических митингов".
"Сейчас рекомендуется избегать перемещений, а также следить за развитием событий через упомянутые средства", - заключает ведомство.
В пятницу, 1 февраля, МИД Германии также рекомендовала гражданам своей страны воздержаться от поездок в Венесуэлу. ФРГ призвал находящихся там немцев рассмотреть возможность выезда.
Напомним, что ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя главой государства на период действия временного правительства в стране.
Утром в понедельник, 4 февраля, Гуайдо признали временным президентом восемь стран Европы: Франция, Швеция, Великобритания, Австрия, Нидерланды, Германия, Дания, Испания.
ИСТОЧНИК KP.RU