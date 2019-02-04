Мадуро попросил Папу Римского помочь в решение конфликта в Венесуэле

СЕГОДНЯ 16:27 2019-02-04T16:27:34+03:00

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что отправил Папе Римскому Франциску письмо, в котором он обратился к понтифику с просьбой оказать помощь в налаживании диалога в республике.

"Я направил письмо Папе Франциску, надеюсь, что оно в пути или уже доставлено в Рим, в Ватикан. Я попросил его приложить все усилия, чтобы помочь нам на пути диалога", - сказал президент республики в интервью новостному телеканалу Sky TG24 слова Мадуро.

"Мы надеемся получить положительный ответ", - подчеркнул президент.

Ранее Папа Франциск призвал к мирному урегулированию кризиса в Венесуэле. Неделю назад, возвращаясь из поездки в Панаму, глава Римско-католической церкви Франциск заявил, что не считает возможным советовать, к каким странам конфликта прислушиваться.

"Я тяжело переживаю то, что происходит в Венесуэле, и опасаюсь кровопролития. Я поддерживаю весь венесуэльский народ, но, если я начну говорить "слушайте эти страны или эти", я возьму на себя роль, которой не знаю, это было бы неосмотрительно с моей стороны, и я мог бы только навредить", - сказал он.

Напомним, что ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя главой государства на период действия временного правительства в стране. Его самопровозглашение поддержали США, некоторые страны Европы и большинство стран Южной Америки. Российская сторона заявила о поддержке легитимного президента Николаса Мадуро.

ИСТОЧНИК KP.RU