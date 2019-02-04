Московскую канатную дорогу закрыли на два дня
Канатную дорогу на Воробьевых горах закрыли на два дня - 4 и 5 февраля. Прокатиться в эти дни над Москвой-рекой нельзя будет в связи с плановыми работами. Никаких ЧП на канатной дороге не было.
- На канатной дороге произошло изменение режима работы. 4 и 5 февраля канатная дорога закрыта в связи с проведением плановых регламентных работ. Приносим извинения за доставленные неудобства, - сообщили в пресс-службе Московской канатной дороге.
Кстати, стоимость проезда на канатной дороге уменьшили вдвое. Теперь прокатиться можно за 200 рублей, а не за 400 рублей в одну сторону.
Напомним, 16 февраля на Воробьевых горах пройдет Кубок мира FIS по фристайлу (лыжная акробатика). Также в марте пройдет Кубок мира по сноуборду (параллельный слалом).
ИСТОЧНИК KP.RU