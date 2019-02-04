2019-02-04T17:19:14+03:00
Общество

Московскую канатную дорогу закрыли на два дня

Как рассказали в пресс-службе, будут проходить плановые работы
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Канатная дорога, соединяющая Воробьевы горы и стадион "Лужники".Канатная дорога, соединяющая Воробьевы горы и стадион "Лужники".Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Канатную дорогу на Воробьевых горах закрыли на два дня - 4 и 5 февраля. Прокатиться в эти дни над Москвой-рекой нельзя будет в связи с плановыми работами. Никаких ЧП на канатной дороге не было.

- На канатной дороге произошло изменение режима работы. 4 и 5 февраля канатная дорога закрыта в связи с проведением плановых регламентных работ. Приносим извинения за доставленные неудобства, - сообщили в пресс-службе Московской канатной дороге.

Кстати, стоимость проезда на канатной дороге уменьшили вдвое. Теперь прокатиться можно за 200 рублей, а не за 400 рублей в одну сторону.

Напомним, 16 февраля на Воробьевых горах пройдет Кубок мира FIS по фристайлу (лыжная акробатика). Также в марте пройдет Кубок мира по сноуборду (параллельный слалом).

ИСТОЧНИК KP.RU

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