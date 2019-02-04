Рогозин рассказал Путину об исправлении ситуации в космической отрасли

СЕГОДНЯ 16:44 2019-02-04T16:44:10+03:00

По словам главы Роскосмоса, в прошлом году консолидированная выручка организаций госкорпорации выросла до 387 млрд рублей

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В понедельник, 4 февраля, президент РФ Владимир Путин встретился с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным. В ходе этой встречи руководитель госкорпорации рассказал о мерах по улучшению ситуации в космической отрасли.

Как отметил Рогозин, в прошлом году исправление ситуации шло по трем направлениям. «Первое - это выбор приоритетов дальнейшего развития ракетно-космической отрасли, второе - сокращение непроизводственных расходов на 15% и увеличение доходной базы корпорации <…> и кардинальное усиление дисциплины», - приводит слова главы Роскосмоса сайт Кремля.

При этом гендиректор агентства космической деятельности подчеркнул, что в прошлом году консолидированная выручка организаций Роскосмоса выросла до 387 миллиардов рублей, а в 2019 году ее планируется увеличить до 445 миллиардов.

Кроме того, Рогозин отметил, что ранее уже ввел персональную ответственность должностных лиц за исполнение бюджета корпорации, а также принял меры по сокращению сметы самой компании.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в конце прошлого года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев раскритиковал Роскосмос за неэффективное использование инвестиций.

ИСТОЧНИК KP.RU