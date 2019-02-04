2019-02-04T17:01:58+03:00
Политика

В Госдуме предложили приравнять скрывшихся с места ДТП пьяных водителей к убийцам

А также конфисковывать у таких нарушителей машины
Дарья ИВАШКИНА
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Здание ГосдумыЗдание ГосдумыФото: Анастасия НОВИКОВА
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В понедельник, 4 февраля, появилась информация о том, что в Госдуме предлагают ужесточить наказание для пьяных водителей, скрывшихся с места ДТП. С такой инициативой выступил первый зампредседателя думского комитета по контролю и регламенту Олег Нилов.

«Человек, который уходит, хочет скрыть следы и уйти от ответственности. Значит, ответственность ему должна быть более жесткой», - сказал депутат.

По мнению парламентария, к покинувшим место аварии гражданам необходимо применять нормы статьи 105 УК РФ («убийство») или статьи 111 УК РФ («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), то есть приравнять их к убийцам.

Также Нилов считает правильным конфисковывать машины у пьяных водителей, уехавших с места ДТП. «Автомобиль - средство совершения преступления, орудие убийства. <…> Можете себе представить, чтобы пистолет, автомат, нож после задержания преступника возвращались ему или владельцу?» - приводит слова депутата агентство «Москва».

ИСТОЧНИК KP.RU

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