Росстат зафиксировал рекордный рост экономики за последние шесть лет

СЕГОДНЯ 21:33 2019-02-04T21:33:53+03:00

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По оценкам Росстата, объем Валового внутреннего продукта (ВВП) в прошлом году составил 103 трлн 626,6 млрд рублей. ВВП согласно первой оценке, вырос на 2,3%, что стало рекордным показателем с 2012 года. При этом, в Минэкономразвития ожидали рост в размере 2%.

"Объем ВВП России за 2018 год, по первой оценке, составил в текущих ценах 103 626,6 миллиарда рублей. Индекс физического объема ВВП относительно 2017 года составил 102,3%. Индекс-дефлятор ВВП за 2018 год по отношению к ценам 2017 года составил 110%", - сообщили в ведомстве.

Согласно представленной оценке, наибольший рост по итогам прошлого года был зафиксирован в гостиничном бизнесе и предприятий общественного питания (рост на 6,1%), в финансовой и страховой отрасли (6,3%), в сферах строительства (4,7%) и добыче полезных ископаемых (3,8%). Также рост отмечен в сфере социального обеспечения, государственного управления и обеспечения военной безопасности (3,5%).

Однако были зафиксированы и падение. Оно замечено в сфере сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства, и деятельности домашних хозяйств как работодателей. Падение составило 2%

В 2013 и 2014 годах экономика росла на 1,8% и 0,7% соответственно. В 2015 году было зафиксировано падение в 2,5%. В 2016 и 2017 годах рост валового продукта составил 0,3% и 1,6% соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU