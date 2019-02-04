2019-02-04T17:26:27+03:00
Авто

В апреле в мире прекратят выпускать самый ультрабюджетный хэтчбек Tata Nano

Индийская компания решила приостановить работу по производству автомобилей, так как они перестали пользоваться спросом
Ася РОМАНЧУК
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В Индии прекратят производство ультрабюджетных авто. Фото: tatamotors.comВ Индии прекратят производство ультрабюджетных авто. Фото: tatamotors.com
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Самый дешевый ультрабюджетный индийский хэтчбек Tata Nano прекратят выпускать уже в апреле 2019 года. Об этом заявила компания-производитель.

Работы будут заморожены уже с 1 апреля, а причины прекращения производства – новые требования к автомобилям, которые начнут действовать в стране. Модернизация производства обойдется слишком дорого, а еще отразится на цене автомобиля, переведя его из разряда ультрадешевых и разряд бюджетных.

Свою роль сыграл понижающийся спрос на машину. Первая Tata Nano в пересчете с индийских рупий стоила менее 230 тысяч рублей, а второе поколение, Nano GenX, около 400 тысяч. Но всего за прошлый год удалось продать не более 350 экземпляров.

Из года в год количество автомобилей, которые покупаются местными жителями, снижается. Третье поколение авто было решено не выпускать.

С апреля в Индии обязательным требованием будет наличие антиблокировочной системы торможения, а с октября вступят в силу более жесткие требования к краш-тестам, пишет Ридус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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