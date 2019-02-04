2019-02-04T17:26:32+03:00
Общество

Прокуратура выявила нарушения в перевозке детей, попавших в ДТП под Калугой

Как выяснилось, опрокинувшийся в кювет автобус был 1989 года выпуска
Дарья ИВАШКИНА
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Прокуратура выявила нарушения в перевозке детей, попавших в ДТП под КалугойПрокуратура выявила нарушения в перевозке детей, попавших в ДТП под КалугойФото: ТАСС
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В понедельник, 4 февраля появилась информация о том, что прокуратура Смоленской области выявила нарушения в перевозке детей, попавших в ДТП под Калугой.

В частности, как выяснилось, опрокинувшийся в кювет автобус был 1989 года выпуска. Таким образом, он не соответствовал требованиям правил перевозки группы детей, которыми установлено, что используемое для таких целей транспортное средство должен быть не старше 10 лет.

Кроме того, перевозчик не согласовал поездку, обернувшуюся ДТП, с Госавтоинспекцией. При этом у владельца спортивного клуба «Вертим» и руководителя коллектива, попавшего в аварию, не было лицензии на осуществления образовательной деятельности: как стало известно, они не обращались за ее получением в департамент по образованию и науке, передает РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшее воскресенье, 3 февраля, ДТП случилось на 128-м километре трассы Калуга - Вязьма. На дороге двухэтажный автобус занесло, в результате чего он вылетел в кювет и перевернулся прямо на крышу. По последним данным, в аварии погибли семь человек, в том числе трое детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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