2019-02-04T18:14:29+03:00
Политика

Венесуэла заявила о том, что пересмотрит отношения со странами, признавшими президентом Гуаидо

Боливарианская республика будет придерживаться новой линии пока, государства не перестанут поддерживать планы мятежников
Елена Гильманова
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Венесуэла «всеобъемлющим образом» пересмотрит отношения со странами признавшими ГуаидоВенесуэла «всеобъемлющим образом» пересмотрит отношения со странами признавшими ГуаидоФото: REUTERS
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Власти Венесуэлы пересмотрят свои отношения с рядом европейских стран, признавших лидера оппозиции Хуана Гуаидо временным президентом республики. Соответствующие заявление распространило в понедельник. 4 февраля, венесуэльское Министерство иностранных дел.

"Правительство Боливарианской республики Венесуэла всеобъемлющим образом пересмотрит двусторонние отношения с этими странами, начиная с настоящего момента", - говорится в заявлении ведомства.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что власти республики намерены придерживаться новой линии отношений пока страны не пересмотрят свою позицию и «не перестанут поддерживать планы мятежников, вернувшись на путь строгого соблюдения международного права».

МИД страны призвал правительства европейских государств сохранять сдержанность и умеренность в своем анализе кризиса Венесуэлы, поскольку это позволит политическим силам в стране разрешить сложившиеся противоречия в атмосфере мира и диалога.

Напомним, что утром в понедельник, 4 февраля, лидера парламента Хуана Гуайдо признали временным главой Венесуэлы восемь стран Европы: Франция, Швеция, Великобритания, Австрия, Нидерланды, Германия, Дания, Испания.

Хуан Гуаидо уже успел поблагодарить европейские страны за признание его временным президентом.

«Вместе мы достигнем прекращения узурпации, переходного правительства и свободных выборов, чтобы спасти нашу страну», - написал он в Twitter.

ИСТОЧНИК KP.RU

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