Украина признает Гуаидо главой парламента Венесуэлы

СЕГОДНЯ 18:35 2019-02-04T18:35:39+03:00

Киев призвал Каракас вернуть демократическое управление в республике через проведение выборов

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Украина признает Хуана Гуаидо главой Национальной ассамблеи Венесуэлы и лидером демократической оппозиции. Об этом в понедельник 4 февраля сообщила пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Екатерина Зеленко.

Представитель МИД также заявила, что Киев призывает республику к возвращению к демократическому управлению, в частности путем проведения выборов.

"Украина признает Хуана Гуаидо главой единого демократически избранного органа власти Венесуэлы - Национальной ассамблеи, а также лидером демократической оппозиции. Поэтому от него и других руководителей политических сил Венесуэлы зависит возвращение к демократическому управлению в стране, в частности, путем достижения договоренностей о проведении демократических и сертифицированных международными наблюдателями выборов", - приводит слова пресс-секретаря агентство УНИАН.

Зеленко отметила, что "Украина призывает делать все возможное для предотвращения силовых методов разрешения политического кризиса".

Напомним, что утром в понедельник, 4 февраля, лидера парламента Хуана Гуаидо признали временным главой Венесуэлы восемь стран Европы: Франция, Швеция, Великобритания, Австрия, Нидерланды, Германия, Дания, Испания.

Хуан Гуаидо уже успел поблагодарить европейские страны за признание его временным президентом.

Ранее сайт kp.ru писал, что в четверг, 31 декабря, комиссия Европарламента одобрила резолюцию по Венесуэле, в которой содержится призыв к странам Евросоюза признать Хуана Гуаидо временным и.о. президента, то есть легитимным главой латиноамериканского государства.

ИСТОЧНИК KP.RU