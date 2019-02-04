2019-02-04T18:35:36+03:00
Политика

В Госдуме назвали возмутительным предложение Германии о переносе ракет за Урал

Депутат Владимир Шаманов посоветовал ФРГ призвать НАТО не приближаться к границам РФ
Дарья ИВАШКИНА
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Модернизированная ракета 9М729Модернизированная ракета 9М729Фото: REUTERS
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В Госдуме прокомментировали призыв немецких политиков передислоцировать российские ракеты 9М729 за Урал ради сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Так, глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов назвал это предложение призыв возмутительным.

«Делать подобные заявления такому суверенному государству, как Россия, это бестактно и возмутительно», - цитирует Шаманова ТАСС.

Как заметил депутат, вместо того чтобы призвать НАТО не приближаться к российским границам, Москве «пытаются с подачи своих покровителей делать ультиматумы». «Это абсолютно бесперспективная затея», - сказал парламентарий, подчеркнув при этом, что наша страна и дальше «будет делать то, что считаем нужным».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшее воскресенье, 3 февраля, в Германии предложили России отправить новые ракеты 9М729 за Урал. Как отмечалось, немецкие политики уверены, что такое решение поможет спасти ДРСМД и «защитит Европу от угрозы новой гонки вооружений».

ИСТОЧНИК KP.RU

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