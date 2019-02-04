Турцию беспокоит выход США и РФ из ДРСМД

СЕГОДНЯ 19:10 2019-02-04T19:10:51+03:00

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Турция выражает обеспокоенность выходом Соединённых Штатов и Российской Федерации из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом в понедельник, 4 февраля, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын. Он сообщил, что Анкара призывает две стороны к конструктивному диалогу.

"Выход двух стран из ДРСМД беспокоит нас. Сейчас США и Россия друг друга обвиняют, кто первый нарушил договор… Это внушает опасения, может привести к новому витку гонки вооружений. Если нужно что-то обновить или пересмотреть, сторонам нужно это обсудить, чтобы выработать единую позицию и действовать в соответствии с ней", - сказал пресс-секретарь журналистам.

Калын отметил, что ДРСМД за 30 лет привел к уничтожению большого количества оружия, что обеспечило безопасность для Турции и стран Европы.

Ранее директор Центра стратегических исследований Kafkassam в Анкаре Хасан Октай заявил РИА Новости, что Турция внимательно следит за происходящим вокруг ДРСМД.

"Турция внимательно следит за происходящим вокруг ДРСМД, и действия США вызывают у нее озабоченность. Выход США из этого соглашения превращает их в субъект угрозы для многих стран", - заявил он.

Напомним, что 2 февраля Россия приостановила свое участие в ДРСМД. Такое решение стало зеркальным ответом на позицию Вашингтона по данному соглашению. Днем ранее американский президент Дональд Трамп объявил о том, что, начиная со 2 февраля, Соединенные Штаты перестанут выполнять свои обязательства по этому договору. При этом политик в очередной раз обвинил в случившемся Москву, которая якобы нарушают пункты соглашения.

ИСТОЧНИК KP.RU