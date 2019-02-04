2019-02-04T19:19:16+03:00
Происшествия

Тело второго ребенка нашли на месте пожара в доме на Никитском бульваре в Москве

Таким образом, число жертв ЧП в «звездном доме» увеличилось до восьми [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Тело второго ребенка нашли на месте пожара в доме на Никитском бульваре в МосквеТело второго ребенка нашли на месте пожара в доме на Никитском бульваре в МосквеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В понедельник, 4 февраля, появилась информация об обнаружении еще одного погибшего в доме на Никитском бульваре в Москве, где минувшей ночью произошел сильный пожар. По некоторым данным, спасатели нашли на месте ЧП тело ребенка.

Таким образом, число жертв пожара в «звездном доме» увеличилось до восьми, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. «Найдено тело ребенка, определить его пол не представляется возможным. Общее число погибших составляет восемь человек», - сказал собеседник агентства.

Напомним, как писал сайт kp.ru, пожар в «звездном доме», расположенном на Никитском бульваре в центре Москвы, начался в ночь на понедельник, 4 февраля. Причем ликвидировать возгорание удалось лишь к утру. Ранее сообщалось о семи погибших. При этом отмечалось, что среди жертв - один ребенок.

Крупный пожар на Никитском бульваре: 2 погибших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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