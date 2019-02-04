2019-02-04T19:21:01+03:00
Авто

В США создали лимузин из самолета

Основой автомобиля стал бизнес-джет [видео]
Ася РОМАНЧУК
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Самолетомузин обошелся владельцу в 5 миллионов долларов. ФОТО: стоп-кадр с видеоСамолетомузин обошелся владельцу в 5 миллионов долларов. ФОТО: стоп-кадр с видео
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В США появился необычный транспорт. Самолетомузин представляет собой гибрид самолета и автомобиля. Конструкция передвигается по земле, но внешне напоминает самолет.

Лимузин был сделан на базе бизнес-джета, а процесс его создания был записан на видео. Ролик появился на YouTube-канале Barcroft Cars.

Игрушка получилась дорогой. Ее стоимость составляет 5 миллионов долларов, а использовать ее можно только на определенных участках пути. Дороги общего пользования для самолетомузина закрыты.

Длина автомобиля-самолета — 12,9 м, ширина — 2,4, а его высота составляет 3,5 м. Весит девятиместный лимузин 5,5 т. У машины восьмицилиндровый бензиновый двигатель, который разгоняет авто до 100 километров в час. У машины 21-дюймовые диски и мощная аудиосистема, пишет газета «Известия».

В США из самолета сделали лимузин .Девятиместный лимузин оснастили 21-дюймовыми колесными дисками, кастомной подвеской и мощной аудиосистемой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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