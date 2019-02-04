2019-02-04T20:07:34+03:00
Туризм

В Венецию нужно будет бронировать въезд заранее

Власти Венеции собираются вводить очередные новые правила для туристов, чтобы ограничить количество посетителей
Татьяна ОГНЕВА-САЛЬВОНИ
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Власти Венеции собираются вводить очередные новые правила для туристовВласти Венеции собираются вводить очередные новые правила для туристовФото: REUTERS
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Сейчас для въезда в Венецию требуется оплатить входной билет от шести до десяти евро, установленный в конце прошлого года. Но так как эта ограничительная мера мало повлияла на поток туристов, власти города придумали новый ход.

С 2022 года въезд в город нужно будет еще и бронировать заранее и въезжать по специальной бумаге. Мэр города говорит, что никого, конечно, не выкинут из города, если он попадет в него без брони, просто заставят платить штраф от 100 до 450 евро.

Предварительный заказ на въезд, который должен будет сделать любой турист, нужен властям для того, чтобы контролировать туристические потоки и управлять ими. Предполагается, что через систему брони можно ограничить количество туристов в городе, когда это необходимо. Муниципалитет Венеции предоставил исключения лишь для жителей региона Венето.

ИСТОЧНИК KP.RU

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