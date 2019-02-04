Жозе Моуринью упал на символическом вбрасывании перед матчем КХЛ

СЕГОДНЯ 20:41 2019-02-04T20:44:17+03:00

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В понедельник, 4 февраля, известный футбольный тренер Жозе Моуринью приезжал в подмосковную Балашиху на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между омским «Авангардом» и санкт-петербургским СКА.

При этом португалец сделал символическое вбрасывание шайбы перед игрой. Правда, не все прошло гладко: в какой-то момент знаменитый гость поскользнулся и упал.

Кстати, в сети уже появилось видео падения Моуринью. На опубликованных кадрах видно, как после вбрасывания португальский специалист начинает уходить со льда по красной ковровой дорожке, но поскальзывается и падает. При этом хоккеисты обеих команд сразу поспешили на помощь Моуринью.

Жозе Моуринью упал после символического вбрасывания на игре Авангард СКА.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в декабре прошлого года Жозе Моуринью уволили с поста главного тренера английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед». Ранее же португалец работал с лондонским «Челси», мадридским «Реалом», португальским «Порту» и миланским «Интером».

ИСТОЧНИК KP.RU