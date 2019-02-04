Украина построила наблюдательные башни на побережье Азовского моря

СЕГОДНЯ 21:07 2019-02-04T21:07:01+03:00

Правда, эти объекты еще не оснастили «современными средствами визуального и радиотехнического контроля»

Изменить размер текста: A A

Глава Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал посетовал на не слишком надежную систему охраны морских границ незалежной и рассказал, что Киев делает в надежде исправить ситуацию.

В частности, по его словам, украинские пограничники уже построили пять наблюдательных башен на побережье Азовского моря. При этом Цигикал заверил, что в течение года эти объекты еще и оснастят «современными средствами визуального и радиотехнического контроля».

Также руководитель ГПС заявил, что в ближайшее время Киев намерен приобрести 22 патрульных корабля у Франции: с помощью этих судов соседнее государство надеется усилить свое присутствие в Азовском море. «При содействии МВД уже ведутся переговоры с французскими партнерами о закупке 22 современных патрульных кораблей», - сказал Цигикал в интервью украинским СМИ.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в прошлом году Украина объявила о создании в Бердянске военно-морской базы. И после этого даже перегнала туда из Одессы старый буксирный катер «Корец» и спасательный корабль «Донбасс».

ИСТОЧНИК KP.RU