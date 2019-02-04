Шесть автомобилей столкнулись на Ярославском шоссе в Подмосковье

СЕГОДНЯ 21:50 2019-02-04T21:51:32+03:00

В массовом ДТП под Москвой пострадали три человека Фото: предоставлено очевидцем

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В понедельник, 4 февраля, в Подмосковье произошло массовое ДТП. На 19-м километре Ярославского шоссе, неподалеку от города Мытищи, столкнулись шесть автомобилей, в том числе мусоровоз Scania и грузовик УАЗ.

По последним данным, в результате аварии три человека получили травмы различной степени тяжести. Кроме того, из-за ДТП на шоссе в сторону области образовалась многокилометровая пробка.

Авария произошла неподалеку от подмосковного города МытищиФото: предоставлено очевидцем

Фото: предоставлено очевидцем

Кстати, очевидцы уже предоставили «Комсомольской правде» фотографии с места аварии. Судя по этим снимкам, наибольшие повреждения получил УАЗ.

Очевидцы поделились с «Комсомольской правдой» фотографиями с места ДТПФото: предоставлено очевидцем

Фото: предоставлено очевидцем

Стоит отметить, что массовые ДТП в последнее время не редкость в Подмосковье. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, из-за мощного снегопада, обрушившегося на столичный регион в последние выходные января, на двух федеральных трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия» произошло пять крупных аварий, в результате которых повреждения получили в общей сложности 35 автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU