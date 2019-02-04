ЕС расширил санкции против Ирана

СЕГОДНЯ 22:11 2019-02-04T22:11:54+03:00

Под ограничения подпали два физических лица и одна компания

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В понедельник, 4 февраля, стало известно, что Евросоюз расширил санкции против Ирана. Под ограничения попали двое граждан исламской республики и одна компания из этой страны.

Как отмечается в заявлении Совета ЕС, Европейский союз ввел ограничительные меры в связи с «враждебной деятельностью, осуществляемой Тегераном на территории нескольких государств-членов сообщества». При этом европейские страны призвали Иран «немедленно положить конец такому недопустимому поведению».

«Европейский союз будет и впредь демонстрировать единство и солидарность в этой области», - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Совета ЕС.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, совсем недавно санкции против Ирана расширили США. Американский Минфин только в январе внес в черный список два проиранских формирования в Сирии, две авиакомпании и два самолета.

ИСТОЧНИК KP.RU