Хантсман заявил, что США предоставили России данные об испытаниях ракеты 9М729

4 Февр. 22:59 2019-02-04T22:59:03+03:00

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США продолжают пытаться оправдать свой выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и обвить Россию в «неправомерных действиях».

Так, посол США в Москве Джон Хантсман написал целую статью, в которой утверждает, что Вашингтон предоставил РФ географические координаты и даты испытаний ракеты 9М729, которая, как считают в Соединенных Штатах, нарушает ДРСМД.

«Соединенные Штаты предоставили Москве значительный объем информации, подтверждающей нарушения соглашения, включая географические координаты и даты проведения испытаний», - говорится в статье Хантсмана для РБК.

Между тем наша страна уже неоднократно заявляла о том, что ракета 9М729 не нарушает никаких соглашений, так как ее предельная дальность полета - 480 километров.

В частности, главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, отвечая на вопросы «Комсомольской правды» о ДРСМД, вновь опроверг обвинения американцев и объяснил, почему они хотят навязать нам уничтожение 9М729.

«Утверждения США голословны, а Россия предоставила доказательства того, что не нарушала Договор РСМД. Америка хочет навязать нашей стране уничтожение 9М729, во-первых, потому что они очень эффективны. <…> А во-вторых, в свое время они уже смогли навязать СССР уничтожение ракетного комплекса «Ока», который не нарушал условия договора. Сейчас они хотят второй раз провернуть этот трюк, - сказал Коротченко.

ИСТОЧНИК KP.RU