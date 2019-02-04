МИД потребует от Франции объяснений в связи с обвинениями Макрона в адрес российских СМИ

4 Февр. 23:19 2019-02-04T23:26:22+03:00

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МИД России потребует от французских властей и посольства Франции в Москве официальный комментарий по поводу опубликованных в прессе обвинений президента Эмманюэля Макрона в адрес российских СМИ, которые якобы вмешивались в во внутренние дела Пятой республики во время протестных акций "желтых жилетов". Об этом сообщила официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова.

"В частности, согласно этой публикации, представителей "жёлтых жилетов", которые выступают в СМИ, он назвал, извините за цитату, "придурками"... Он вновь обвинил российские СМИ, в частности RT и Sputnik, в том, что это пропагандисты", — отметила она.

Дипломат отметила, что на первый взгляд то, что опубликовали французские СМИ не является фейком, однако необходимо убедиться, что президент Франции действительно говорил все эти слова, и они были точно процитированы, передает RT.

"Сегодня Министерство иностранных дел направило в посольство Франции в Москве официальную дипломатическую ноту с просьбой прояснить официальную позицию Парижа по данному вопросу: имели ли место такие высказывания и с чем они связаны, что конкретно имеется в виду и можно ли рассматривать эту публикацию с цитатами слов президента Франции как официальную позицию государства", — пояснила Захарова.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, представитель МИД РФ назвала обвинения Макрона "лживыми и бездоказательными", отметив, что он в своей речи "не уточнил, какие источники информации заставили его прийти к таким выводам".

ИСТОЧНИК KP.RU