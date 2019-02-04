2019-02-04T23:48:59+03:00
Спорт

Российские биатлонисты прибыли на Кубок мира в Канаду без винтовок

Власти США не выдали вовремя команде разрешение на провоз оружия
Юлия ДИВЕЕВА
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Российским биатлонистам пришлось лететь на кубок мира без винтовокРоссийским биатлонистам пришлось лететь на кубок мира без винтовокФото: REUTERS
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В канадском Кэнморе с 7 по 11 февраля пройдет этап кубка мира, в котором примут участие и российские биатлонисты. Они уже прибыли на место соревнований, но без инвентаря - американская сторона не успела вовремя оформить нашей команде разрешение на ввоз оружия.

"Наши американские партнеры не сделали разрешение на ввоз оружия. Полтора месяца назад от нас взяли документы, а позвонили только за несколько часов до вылета, сообщив, что через США с оружием команда лететь не может. Поэтому она уже улетела, завтра отправляем оружие напрямую в Канаду", - разъяснил ситуацию президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

Как передает ТАСС, винтовки должны прибыть в Канаду 5 февраля. Драчев заверил, что отсутствие винтовок не повлияет на подготовку команды, которая проведет одну тренировку без оружия.

Напомним, с 7 по 18 февраля сразу два этапа Кубка мира по биатлону пройдут в Северной Америке. Сразу после Кэнмора команды отправятся в столицу Олимпиады 2002 года - американский Солт-Лейк-Сити, где с 14 по 18 февраля пройдет следующий этап.

В росссийскую сборную вошли: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Александр Поварницын, Сергей Корастылёв, Юрий Шопин. Женский состав: Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Валерия Васнецова, Кристина Ильченко, Анастасия Морозова, Маргарита Васильева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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