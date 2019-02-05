2019-02-05T00:50:23+03:00
Политика

Госдума направит свою делегацию на зимнюю сессию ПА ОБСЕ

На полях ассамблеи состоятся двусторонние переговоры российских депутатов с коллегами из других стран
Юлия ДИВЕЕВА
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Делегация Госдумы примет участие в ПА ОБСЕ в ВенеДелегация Госдумы примет участие в ПА ОБСЕ в ВенеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российские депутаты примут участие в зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая пройдет в Вене 20-23 февраля. Об этом 4 февраля сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий

"Совет Думы утвердил состав делегации на зимнюю сессию ПА ОБСЕ", - сказал он.

По словам Слуцкого, что на этой сессии могут быть затронуты вопросы европейской безопасности в контексте ситуации вокруг Договора о ракетах средней и меньшей дальности, поскольку в ПА ОБСЕ работает и делегация от Конгресса США. Он заявил, что на полях ассамблеи состоятся двусторонние переговоры российских депутатов с коллегами из других стран, передает Интерфакс.

"Мы намерены встретиться с коллегами из национальных делегаций, руководством организации и обсудить текущую повестку. При этом за бортом не останутся вопросы работы смешанной мониторинговой миссии ОБСЕ на юго-востоке Украины", - сказал депутат.

Он подчеркнул, что члены российской делегации "будут проводить свою линию". Возглавит делегацию вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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