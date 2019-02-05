2019-02-05T01:19:30+03:00
Политика

Порошенко продлил мораторий на продажу сельскохозяйственных земель

Закон предусматривает разработку правительством проекта закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения
Юлия ДИВЕЕВА
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На Украине продлен мораторий на продажу сельскохозяйственных земельНа Украине продлен мораторий на продажу сельскохозяйственных земельФото: Архив "КП"
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На Украине до 1 января 2020 года продлен мораторий на продажу земель сельхозназначения. Соответствующий закон 4 февраля подписал президент Петр Порошенко.

Ранее документ был одобрен на заседании Верховной Рады. Он предусматривает, что правительство республики до 1 марта 2019 года разработает и внесет на рассмотрение парламента проект закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения, передает Интерфакс.

Закон предусматривает право владельцев, землепользователей участков, предназначенных для ведения личного крестьянского или фермерского хозяйства, использовать их также для ведения товарного сельскохозяйственного производства без изменения целевого назначения таких земельных участков. Закон должен вступить в силу после его публикации.

В то же время депутаты отметили, что за период отсутствия моратория сделки по купле-продаже земельных участков не проводились в связи с отсутствием законопроекта о рынке земли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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