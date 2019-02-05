Росстат объяснил заявление о рекордном росте экономики

СЕГОДНЯ 02:33 2019-02-05T02:33:05+03:00

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Главные причины рекордного роста ВВП в России в 2018 году - это успехи в сфере добычи полезных ископаемых, в том числе нефти. Также высокие показатели были отмечены в сферах торговли, строительства, транспортировки и хранения. Об этом говорится в комментарии Федеральная служба государственной статистики,опубликованном на сайте ведомства.

Росстат пояснил, что при расчетах делал упор на предварительную оценку основных макроэкономических показателей и статистические данные о результатах деятельности организаций за год, а также брал данные об исполнении консолидированного бюджета России, оценку платежного баланса и индексы внешней торговли и другую информацию.

Наиболее существенное влияние на рост физического объема ВВП в 2018 году относительно предыдущего года оказал рост экспорта, который опережал рост импорта почти на 3%.

Ранее сайт kp.ru писал, что по оценкам Росстата, объем Валового внутреннего продукта в прошлом году составил 103 трлн 626,6 млрд рублей. ВВП согласно первой оценке, вырос на 2,3%, что стало рекордным показателем с 2012 года.

ИСТОЧНИК KP.RU