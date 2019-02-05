2019-02-05T03:38:21+03:00
Политика

Трамп выдвинул кандидатуру Бернхардта на пост главы МВД США

Президент похвалил своего протеже за проделанную работу в качестве и.о. министра внутренних дел
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент США Дональд Трамп и и.о. главы МВД США Дэвид БернхардтПрезидент США Дональд Трамп и и.о. главы МВД США Дэвид БернхардтФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп выдвинул на пост министра внутренних дел США кандидатуру Дэвида Бернхардта, который исполняет обязанности главы этого ведомства с начала января 2019 года. О своем выборе хозяин Белого дома традиционно сообщил в аккаунте в Twitter.

"Я рад сообщить, что и.о. министра внутренних дел Дэвид Бернхардт будет выдвинут на пост министра внутренних дел. Дэвид проделал фантастическую работу с первого дня на посту, и мы с нетерпением ждем того, чтобы его кандидатура была утверждена официально!", - написал президент в понедельник.

Предшественник Бернхардта Райан Зинке был обвинен в растрате бюджетных средств и снят со своего поста.

Отметим, что в Соединенных Штатах министерство внутренних дел не является силовым ведомством. Оно занимается вопросами использования природных ресурсов, управляет землями под федеральной юрисдикцией, руководит программами, связанными с американскими индейцами, коренными жителями Аляски, коренными гавайцами, а также занимается территориальными делами в островных районах США.

ИСТОЧНИК KP.RU

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