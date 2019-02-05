Трамп выдвинул кандидатуру Бернхардта на пост главы МВД США
Президент США Дональд Трамп выдвинул на пост министра внутренних дел США кандидатуру Дэвида Бернхардта, который исполняет обязанности главы этого ведомства с начала января 2019 года. О своем выборе хозяин Белого дома традиционно сообщил в аккаунте в Twitter.
"Я рад сообщить, что и.о. министра внутренних дел Дэвид Бернхардт будет выдвинут на пост министра внутренних дел. Дэвид проделал фантастическую работу с первого дня на посту, и мы с нетерпением ждем того, чтобы его кандидатура была утверждена официально!", - написал президент в понедельник.
Предшественник Бернхардта Райан Зинке был обвинен в растрате бюджетных средств и снят со своего поста.
Отметим, что в Соединенных Штатах министерство внутренних дел не является силовым ведомством. Оно занимается вопросами использования природных ресурсов, управляет землями под федеральной юрисдикцией, руководит программами, связанными с американскими индейцами, коренными жителями Аляски, коренными гавайцами, а также занимается территориальными делами в островных районах США.
ИСТОЧНИК KP.RU