Папа римский процитировал Достоевского
Папа Римский Франциск процитировал строки из произведения русского писателя Федора Достоевского "Братья Карамазовы". Понтифик использовал слова классика в своей речи во время апостольской поездки по Объединенным Арабским Эмиратам.
Глава католической церкви, отметил, что в диалоге культур основой является "искренность намерений", а душий этого диалога становится "храбрость быть иным". В качестве иллюстрации Франциск взял отрывок из второй книги романа, в котором старец Зосима рассуждает о лжи себе и окружающим, передает РИА Новости.
"Храбрость быть иным является душой диалога, основой которого является искренность намерений. Диалог компрометируется вымыслом, который увеличивает расстояния и подозрительность. Нельзя провозглашать братство и затем действовать в противоположном направлении. Как заявил современный писатель, тот, кто лжет самому себе и слушает собственную ложь, доходит до того, что не различает никакой правды ни в себе, ни кругом, и начинает не иметь уважения ни к себе, ни к другим", - заявил понтифик.
Неизвестно, почему папа назвал Достоевского "современным писателем".
ИСТОЧНИК KP.RU