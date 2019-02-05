Помпео похвалил 19 стран ЕС, признавших Гуайдо временным президентом Венесуэлы

СЕГОДНЯ 05:14 2019-02-05T05:14:10+03:00

Он призвал остальные государства последовать их примеру

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Соединенные Штаты приветствуют решение ряда стран Евросоюза признать Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

“Мы также воодушевлены резолюцией Европейского парламента от 31 января, которая признает Хуана Гуайдо временным президентом", - говорится в тексте обращения главы Госдепартамента.

Помпео от имени американской администрации призвал оставшиеся государства-члены ЕС поддержать самопровозглашение венесуэльского оппозиционера главой страны, передает РИА Новости.

Напомним, что временным президентом Венесуэлы Гуайдо признали в ЕС Австрия, Республика Чехия, Дания, Германия, Греция, Эстония, Финляндия, Франция, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Польша, Португалия, Испания, Хорватия, Швеция и Великобритания.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Италия стала единственным членом Евросоюза, который проголосовал против признания оппозиционного венесуэльского лидера Хуана Гуайдо временным президентом страны. Соответствующая позиция была озвучена 4 февраля представителями Рима на заседании министров иностранных дел объединения в Бухаресте.

ИСТОЧНИК KP.RU