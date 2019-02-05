В Европарламенте предлагают не считать Россию стратегическим партнером

СЕГОДНЯ 06:24 2019-02-05T06:30:49+03:00

Депутат ЕП Сандра Калниете призвала пересмотреть соглашение о партнерстве и сотрудничестве между ЕС и РФ

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Евросоюз больше не должен считать Россию своим стратегическим партнером. С таким заявлением выступила вице-председатель фракции Европейской народной партии в Европарламенте Сандра Калниете.

"ЕС должен послать ясный сигнал о дальнейших санкциях, если незаконные действия России продолжатся. Устаревшее соглашение о партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Россией также должно быть пересмотрено", - говорится в ее докладе, который направлен на рассмотрение ЕП.

Калниете уверена, что такое решение необходимо в условиях непризнания Евросоюзом присоединения Крыма к России, а также на фоне обвинений Москвы в кибератаках и вмешательстве в выборы европейских стран, передает РИА Новости.

"Любые будущие рамки отношений ЕС — Россия должны основываться на полном уважении международного права и принципов ОБСЕ", — подчеркнула депутат европарламента.

Отметим, что бизнес-сообщество Европы уже упрекало власти ЕС за принятые антироссийские санкции, которые в результате обернулись санкционной войной и аукнулись предпринимателям большими убытками.

ИСТОЧНИК KP.RU