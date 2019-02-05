2019-02-05T07:43:42+03:00
Политика

Военные будут бороться со взятками по специальной методичке

В пособии рассказывается, как вести себя, чтобы не получить деньги и что делать, если их оставили на столе
Ася РОМАНЧУК
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Военных научат бороться со взятками по методичкеВоенных научат бороться со взятками по методичкеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В военном ведомстве решили активнее бороться с коррупцией и разработали специальную методичку, которая научит, как не брать взятки. В пособии прописаны все щекотливые моменты, например, есть целый раздел, как вести себя с потенциальным взяткодателем и что делать, если деньги пытаются положить в карман или на стол. И, наконец, если конверт оказался на рабочем месте, то обращаться с ним стоит, как с бомбой: не трогать руками, поставить охрану на вход в кабинет и вызвать компетентные органы.

«Методические рекомендации должностным лицам по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Миноброны РФ» закрепят ведомственным приказом, а руководствоваться ею будут не только офицеры, но и гражданский персонал воинских частей, а также работники «организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед Минобороны РФ»

Само понятие взятка в пособие объясняется, как «одно из самых опасных должностных преступлений». Здесь же можно найти различные виды благодарностей: деньги, банковские чеки, ценные бумаги, изделия из драгметаллов и камней, автомашины, продукты питания, видеотехника, бытовые, квартиры, дачи, загородные дома, гаражи, земельные участки и другая недвижимость.

Брать благодарность услугами тоже запрещается. Речь идет о лечении, отдыхе, ремонтных и строительных работах, развлечениях. «Завуалированные формы» взятки тоже существуют – оплата процентов по кредиту или «случайны» выигрыш в казино.

Если военный видит, что посетитель «жестами и мимикой дает понять, что готов обсудить возможности решения спорного вопроса в другой обстановке», то прием надо вести в присутствии других лиц. Себя вести стоит «крайне осторожно, вежливо, без заискиваний», а со стола убрать все «документы и предметы, под которые можно незаметно положить деньги». Если же презент попытаются вручить насильно, то стоит громко и негативно отреагировать, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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