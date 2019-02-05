Складской ангар загорелся на юге Москвы

СЕГОДНЯ 07:43 2019-02-05T07:43:52+03:00

Крупный пожар произошел в металлическом ангаре на Промышленной улице в Москве Фото: Архив "КП"

К настоящему моменту возгорание на площади 500 кв.м. уже удалось ликвидировать

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В ночь с понедельника на вторник, 5 февраля, на улице Промышленной на юге Москвы возник пожар. Загорелось складское строение, которое представляет собой металлическую конструкцию.

Сообщение об инциденте поступило в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС РФ в 02:27 по мск. Прибывшие на место инцидента пожарные немедленно приступили к тушению возгорания, площадь которого составила около 500 квадратных метров.

"Принятыми мерами в 04.40 [возгорание] локализовано, а в 05.41 ликвидировано", - сообщается на сайте ведомства.

В МЧС подчеркнули, что на место происшествия прибыла также передвижная лаборатория министерства, которая не зафиксировала превышение предельно допустимой концентрации вредных частиц в районе пожара. Сведений о пострадавших на момент ликвидации возгорания также не поступало.

Сайт kp.ru писал о том, что днем ранее крупный пожар вспыхнул в "звездном" доме на Никитском бульваре. В результате инцидента погибли восемь человек, в том числе двое детей. Основная версия причины возгорания - проблемы с проводкой.

ИСТОЧНИК KP.RU