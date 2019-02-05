2019-02-05T07:48:01+03:00
Экономика

Санкции США повлияли на объемы экспорта венесуэльской нефти

Американская пресса сообщает о сокращении поставок сырья из Боливарианской республики
Юлия ДИВЕЕВА
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В Венесуэле сократились объемы добычи нефтиВ Венесуэле сократились объемы добычи нефтиФото: REUTERS
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За последние недели объемы экспорта нефти из Венесуэлы резко сократились из-за действия американских санкций, а также на фоне протестных акций в стране. Пострадавшими в этой ситуации оказались не только венесуэльские производители сырья, но и правительство.

Как пишет The Wall Street Journal, администрация Мадуро испытывают большие трудности с экспортом нефти, которая является основным источником для пополнения бюджета страны. После введенных Вашингтоном ограничительных мер, Каракас с трудом находит покупателей, к тому же стало сложнее гарантировать получение платежей за поставки нефти.

Это и политическое двоевластие в стране повлияли на добычу нефти в стране. Объемы падают из-за нехватки рабочей силы: многие венесуэльцы отказываются работать из-за гиперинфляции и задержек зарплаты.

Компании-производители сырья нуждаются в импортных субнефтепродуктах, которые необходимы для разбавления добываемой в стране тяжелой сырой нефти для последующей перекачки в экспортные терминалы.

Напомним, сайт kp.ru писал о том, что 28 января 2019 года Соединенные Штаты ввели санкции в отношении венесуэльской нефтяной компании PDVSA. Вашингтон заблокировал активы компании на семь миллиардов долларов. и предупредил, что любые покупки венесуэльской нефти могут привести к блокированию счетов покупателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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