2019-02-05T08:14:15+03:00
Умные вещи

WhatsApp появились дополнительные функции безопасности

Воспользоваться ими смогут обладатели смартфонов iPhone
Елена АКИМОВА
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Пользователям будет доступна двухуровневая идентификация для входа в программуПользователям будет доступна двухуровневая идентификация для входа в программуФото: Михаил ФРОЛОВ
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Мессенджер WhatsApp добавил новые функции для безопасности и конфиденциальности переписки пользователей. Разработки коснутся обладателей смартфонов iPhone, сообщили в блоге компании.

Теперь в мессенджере будут доступны новые уровни идентификации по Touch ID и Face ID. Благодаря новым разработкам пользователи смогут ограничить доступ в программу посторонним людям.

Чтобы воспользоваться услугой необходимо в настройках приложения обновить параметры конфиденциальности в разделе «блокировка экрана». Там же можно найти время, по истечении которого программа будет блокироваться и требовать повторной идентификации для входа.

Разработчики программы отмечают, что обновление актуально для всех моделей, начиная с iPhone 5s и операционной системой iOS 9, сообщает Пятый канал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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