Крупный пожар вспыхнул в жилом доме в Париже: погибли семь человек

СЕГОДНЯ 08:16 2019-02-05T08:16:01+03:00

Люди вылезали из окон и прятались на крыше восьмиэтажного здания, лишь бы спастись от огня [видео]

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Крупный пожар вспыхнул в жилом доме, расположенном в Париже по улице Эрлангер. На данный момент известно о семи погибших в результате происшествия и 28 пострадавших, однако, вероятнее всего, эти цифры продолжат увеличиваться.

На месте инцидента все еще работают спасатели. Они ищут других жертв и возможных выживших, а также проводят проливку строения.

Крупный пожар в 16-м округе Парижа.Загорелся жилой дом

По словам пресс-секретаря городской противопожарной службы Клемента Когнона, причиной возникновения возгорания пока неясна. Известно лишь, что первые сообщения о случившемся стали поступать рано утром во вторник, 5 января. Эпицентр пожара находился в одной из квартир восьмиэтажного здания.

Спасаясь от огня, многие жители дома прятались на крыше, а некоторые вылезали из окон. Пожарным удалось эвакуировать всех этих людей, которых насчитывалось несколько десятков, и вывести еще несколько человек из самого строения, передает AP.

Сайт kp.ru писал о том, что днем ранее крупный пожар произошел также в старинном жилом доме в центре Москвы. Жертвами происшествия стали восемь человек, в том числе двое детей.

ИСТОЧНИК KP.RU