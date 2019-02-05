Британская делегация впервые приедет в Крым для налаживания отношений

СЕГОДНЯ 08:28 2019-02-05T08:28:40+03:00

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В Крым приедет британская делегация. Это произойдет впервые с момента присоединения территории к России. Событие знаковое, уверены власти региона, оно поможет наладить отношения и установить новые бизнес-контакты.

Всего делегация будет состоять из 15 человек, все они станут участниками V Ялтинского международного экономического форума.

- У Крыма огромный инвестиционный потенциал. Это понимают иностранные предприниматели, которые хотят наладить торговые связи с регионом. Сейчас все больше иностранцев хотят увидеть жизнь в регионе своими глазами, не опираясь на информацию в сети, - говорит газете «Известия» Сергей Аксенов, глава Крыма.

В Британии тоже уверены, что поездка пойдет на пользу сторонам. Член Либертарианской партии Билл Этридж заявил, что посещение Крыма должно наладить отношения между Западом и Россией.

- Я очень рад, что возглавлю делегацию. В мировой политике, к сожалению, постоянно создаются дополнительные разделительные линии между западными странами и Россией. Я надеюсь, что наш визит внесет вклад в налаживание диалога, без которого невозможно решать международные проблемы, — заявил политик.

В составе делегации будут не только политики, но и представители бизнеса, которые намерены наладить новые контакты с нашей страной.

Ялтинский форум проводится с 2014 года и его уже посещали делегации из Европы, Азии, Африки и Америки. В этом году французская делегация получила статус почетных гостей пятого Ялтинского форума, она будет насчитывать около 50 человек. Аналогичный статут имеют гости из Сирии, который прибудут во главе с президентом Башаром Асадом.

ИСТОЧНИК KP.RU