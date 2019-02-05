2019-02-05T08:38:43+03:00
Общество

В Госдуме предложили предоставлять мужчинам декретный отпуск

Речь идет о выделении десяти оплачиваемых выходных дней в случае рождения ребенка
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Сейчас для мужчин в случае рождении ребенка предусмотрено лишь до пяти дней неоплачиваемого отпускаСейчас для мужчин в случае рождении ребенка предусмотрено лишь до пяти дней неоплачиваемого отпускаФото: Абылай САРАЛАЕВ
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В Государственной думе ведется разработка законопроекта, который позволит мужчинам брать десятидневный оплачиваемый отпуск при рождении ребенка. С соответствующей инициативой выступил депутат от ЛДПР Василий Власов. Он уже направил данное предложение на рассмотрение министру труда и социальной защиты Максиму Топилину, ведь речь идет о внесении изменений в Трудовой кодекс.

"Существующее законодательство слабо ориентировано на защиту прав мужчин-отцов, поэтому считаю необходимым усилить нормативную деятельность в данном направлении", - говорится в письме Власова к главе ведомства.

В послании также уточняется, что хоть сейчас и предусмотрены определенные привилегии для лиц с семейными обязанностями, однако в случае с мужчинами речь идет лишь о пяти днях отпуска без сохранения заработной платы. Между тем, в Европейском союзе совсем недавно было одобрено решение об изменении такого положения. Теперь мужчины на Западе могут рассчитывать на оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком, который составит не менее 10 дней, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал о том, что сейчас российские отцы могут выходить в декретный отпуск вместо мам. Согласно опросу, проведенному несколько лет назад, почти половина наших мужчин готова поступить именно так.

ИСТОЧНИК KP.RU

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