Россиян ждет сокращенный рабочий день 22 февраля

СЕГОДНЯ 08:58 2019-02-05T08:59:59+03:00

Россияне смогут отдохнуть в субботу и воскресенье, а в пятницу будет сокращенный день Фото: Евгения ГУСЕВА

В предшествующую Дню защитника Отечества пятницу можно будет уйти домой на час раньше

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В этом году россияне не получат дополнительного выходного по случаю Дня защитника Отечества, поскольку этот праздник приходится на субботу, однако в предшествующую этому событию пятницу можно будет уйти с работы на час пораньше. Об этом сообщил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.

Он напомнил, что ранее правительство вынесло постановление о переносе февральских праздничных дней на пятницу, 10 мая. Именно поэтому дополнительных выходных в этом месяце не ожидается.

Дополнительного выходного по случаю празднования Дня защитника отечества в феврале не будет

"Тем не менее, для тех, кто трудится по стандартному графику пятидневной рабочей недели, продолжительность работы в пятницу, 22 февраля, сокращается на один час", – цитирует РИА Новости замглавы ведомства.

Стоит напомнить, что следующие длинные выходные ждут россиян в первом весеннем месяце - с 8 по 10 марта. В мае же мы будем отдыхать с 1 по 5 число, а также с 9 по 12. Последние праздничные выходные ждут россиян в начале ноября, когда будет праздноваться День народного единства - со 2 по 4 число. Об этом говорится в производственном календаре на 2019 год, который был опубликован на сайте kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU