Мадуро назвал безумием готовность Трампа ввести войска в Венесуэлу

СЕГОДНЯ 09:15 2019-02-05T09:15:21+03:00

Президент республики указал на то, что такие действия запрещены международным правом

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал безумием слова своего американского коллеги Дональда Трампа, который ранее допустил возможность введения войск на территорию республики.

Политик напомнил, что такие агрессивные действия запрещены международным правом, а потому заявление главы Белого дома можно расценивать как "незаконное и преступное".

"Это безумие - говорить о войне в XXI веке. Безумие, господин Дональд Трамп, - даже думать, что вы пошлете свои войска на эту землю, которую есть кому защищать", - сказал Мадуро во время выступления в министерстве иностранных дел Боливарианской Республики. Мероприятие транслировалось в Twitter ведомства.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Трамп назвал отправку американских военных в Венесуэлу одним из возможных вариантов развития событий. При этом он подчеркнул, что США продолжат и даже усилят поддержку борьбы за демократию в республике. Каракас же пообещал принять ответные меры в случае нападения американцев на страну.

ИСТОЧНИК KP.RU