Мадуро назвал безумием готовность Трампа ввести войска в Венесуэлу
Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал безумием слова своего американского коллеги Дональда Трампа, который ранее допустил возможность введения войск на территорию республики.
Политик напомнил, что такие агрессивные действия запрещены международным правом, а потому заявление главы Белого дома можно расценивать как "незаконное и преступное".
"Это безумие - говорить о войне в XXI веке. Безумие, господин Дональд Трамп, - даже думать, что вы пошлете свои войска на эту землю, которую есть кому защищать", - сказал Мадуро во время выступления в министерстве иностранных дел Боливарианской Республики. Мероприятие транслировалось в Twitter ведомства.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее Трамп назвал отправку американских военных в Венесуэлу одним из возможных вариантов развития событий. При этом он подчеркнул, что США продолжат и даже усилят поддержку борьбы за демократию в республике. Каракас же пообещал принять ответные меры в случае нападения американцев на страну.
ИСТОЧНИК KP.RU