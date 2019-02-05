ЦБ выявляет финансовые пирамиды в интернете с помощью робота

СЕГОДНЯ 10:18 2019-02-05T10:20:43+03:00

Модель поиска ведет себя как обычный человек, который хочет куда-нибудь вложить деньги - на это и реагируют заинтересованные компании

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Центральный Банк России запустил новую систему по выявлению нелегальных финансовых организаций, которые имеют признаки финансовых пирамид. Так, во втором полугодии 2018 года заработал специальный робот, представляющий собой модель поиска с использованием технологии bigdata. Об этом сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

По его словам, робот ведет себя в интернете практически также как обычный человек, находящийся в поиске путем вложения своих средств. При этом он параллельно мониторит все, что происходит в сети.

"На такого посетителя реагируют компании, занятые поиском новых клиентов. Наш робот позволяет работать с достаточно примитивными запросами и с интерактивными формами обмена информацией", - рассказал Лях.

Директор департамента подчеркнул, что после того, как какая-то компания проявляет интерес к системе, регулятор начинает анализировать ее, проверяет - является ли организация легальной. При этом для выявления незаконных финансовых проектов Банк используются также офлайн-каналы. Особенно этому способствуют сотрудники Центра компетенции и отделов, которые владеют информацией о ситуации на местах. Кроме того, выявлять нарушителей помогают сами граждане и средства массовой информации, передает РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru публиковал список из пяти главных признаков того, что вас пытаются втянуть в финансовую пирамиду.

ИСТОЧНИК KP.RU