ЦБ выявляет финансовые пирамиды в интернете с помощью робота
Центральный Банк России запустил новую систему по выявлению нелегальных финансовых организаций, которые имеют признаки финансовых пирамид. Так, во втором полугодии 2018 года заработал специальный робот, представляющий собой модель поиска с использованием технологии bigdata. Об этом сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.
По его словам, робот ведет себя в интернете практически также как обычный человек, находящийся в поиске путем вложения своих средств. При этом он параллельно мониторит все, что происходит в сети.
"На такого посетителя реагируют компании, занятые поиском новых клиентов. Наш робот позволяет работать с достаточно примитивными запросами и с интерактивными формами обмена информацией", - рассказал Лях.
Директор департамента подчеркнул, что после того, как какая-то компания проявляет интерес к системе, регулятор начинает анализировать ее, проверяет - является ли организация легальной. При этом для выявления незаконных финансовых проектов Банк используются также офлайн-каналы. Особенно этому способствуют сотрудники Центра компетенции и отделов, которые владеют информацией о ситуации на местах. Кроме того, выявлять нарушителей помогают сами граждане и средства массовой информации, передает РИА Новости.
Ранее сайт kp.ru публиковал список из пяти главных признаков того, что вас пытаются втянуть в финансовую пирамиду.
ИСТОЧНИК KP.RU