2019-02-05T11:05:32+03:00
Общество

Госдума выступит за избавление россиян от постоянных проверок счетчиков

Зампред комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев уверен, что нужно помочь собственнику отделаться от «дополнительной головной боли»
Елена АКИМОВА
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В Госдуме поддержали идею освободить россиян от проверок счетчиковВ Госдуме поддержали идею освободить россиян от проверок счетчиковФото: Тимур ХАНОВ
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Совсем скоро россиян могут избавить от одной из проблем – проверок счетчиков, установленных в квартирах. Предложение поступило от Росстандарта и нашло отклик во многих ведомствах. В Госдуме тоже выступили за такое послабление.

- Основной момент заключается в том, что мы избавим собственника от дополнительной головной боли с отслеживанием этих приборов учёта. Их достаточно много в квартире: на воду, горячую и холодную, кое-где стоит счётчик на газ, на тепло. В этом, во-первых, можно запутаться, — рассуждает зампред комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев.

Проект Росстандарта позволит урезонить недобросовестные обслуживающие компании, которые тянут деньги с россиян за счет проверок счетчиков. Нужно прописать «открытые, понятные правила игры и стоимость, то это станет положительным фактором».

- Если говорить о доступе в квартиры, то сегодня Минстрой разрабатывает вариант ускоренного решения этого вопроса. Эти упрощённые правила можно будет распространить и на проверку и замену счётчиков, — цитирует RT слова депутата.

Росстандарт уже проводил эксперимент по централизованной проверке счетчиков в трех российских городах. Пока со стороны жильцов возникает недопонимание, поэтому проблема должна быть решена на государственном уровне. Проект уже направлен в Госдуму и ждет своего рассмотрения, пишет ФАН.

Если его одобрят, то работы по проверке приборов учета будут переданы специальной службе. Собственников планируют избавить от необходимости следить за работой счетчиков .

ИСТОЧНИК KP.RU

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