2019-02-05T12:18:03+03:00
Общество

Средняя зарплата москвичей в 2018 году составила 80 тыс. рублей в месяц

Значительнее всего выросли выплаты сотрудникам сфер здравоохранения и предоставления соцуслуг
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Значительнее всего выросла зарплата сотрудников сферы здравоохраненияЗначительнее всего выросла зарплата сотрудников сферы здравоохраненияФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Среднемесячная зарплата москвичей в 2018 году увеличилась на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го и составила 80 881 рубль. Об этом свидетельствуют данные Мосгорстата за январь — ноябрь.

Примечательно, что значительнее всего выросла зарплата сотрудников сфер здравоохранения и социальных услуг. Такие жители столицы стали получать на 27,7% больше - 83 599 рублей. Также увеличились выплаты сотрудникам сферы образования - 86 144 рубля (+22,2%), и работникам в области информации и связи - 118 903 рубля (+21,7%), передает телеканал RT.

Средние зарплаты по секторам экономики

Средние зарплаты по секторам экономики

При этом, если учитывать данные, полученные с территории всей страны, то больше всего получают жители Ямало-Ненецкого автономного округа. Заработная плата россиян в данном регионе превышает 100 тысяч рублей в месяц. При этом самые низкие зарплаты у жителей республики Адыгея.

Сайт kp.ru писал о том, что больше всего в России получают люди, работающие в сфере производства нефти и газа, на втором месте - производство табака, а замыкает тройку лидеров сотрудники предприятий по добыче нефтяного кокса и нефтепродуктов. Меньше всего платят тем, кто занят занимается созданием одежды, мебели, изделий из кожи и работает в сельском хозяйстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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