2019-02-05T12:34:06+03:00
Спорт

На день рождения Неймара пришли более 500 гостей

По сообщениям AS Неймар решил порадовать себя самой роскошной вечеринкой по случая дня рождения в Париже
Дарья КРЫЛОВА
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Бразилец Неймар.Бразилец Неймар.Фото: REUTERS
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Похоже, что за неимением возможности играть и забивать голы, Неймар решил порадовать себя вечеринкой и бурно отметить свое 27-летие. День рождения у футболиста - сегодня, 5 февраля.

Пока "ПСЖ", по словам вратаря команды Джанлуиджи Буффона, «находится в опасности без Неймара», сам бразильский форвард устраивает вечеринки, вход свободный.

По информации AS, помимо ближайших друзей бразильского футболиста, членов семьи и товарищей по команде на праздничном мероприятии присутствовали серфер Габриэль Медина и певец Уэсли Садафао.

Неймар восстанавливается от тяжелой травмы, которую заработал в 23-м туре чемпионата Франции в игре против "Страсбурга". Но вместо того, чтобы лежать дома в кровати и страдать от перелома пятой плюсневой кости правой ноги, той самой травмы, которая выкинула его из футбола ровно на три месяца в прошлом сезоне, он решил, что будет восстанавливаться, бурно отмечая собственный день рождения.

Полное восстановление на этот раз ожидается через 10 недель, разумеется, при соблюдении рекомендованного медиками режима консервативного лечения. Бурные вечеринки на 500 с лишним человек в список рекомендаций не входили, но ничто не должно мешать празднику.

В текущем сезоне в активе Неймара 23 матча, 20 голов и 10 голевых передач.

Так же он выразил надежду, что Неймар все-таки будет соблюдать предписания врачей и вернется в распоряжение клуба как можно раньше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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