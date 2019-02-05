2019-02-05T12:39:02+03:00
Политика

Лавров обсудил с главой МИД Таджикистана подготовку визита Рахмона в Россию

Также были затронуты вопросы двустороннего сотрудничества двух стран
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент РФ Владимир Путин и глава Таджикистана Эмомали РахмонПрезидент РФ Владимир Путин и глава Таджикистана Эмомали РахмонФото: REUTERS
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил со своим коллегой из Таджикистана Сироджиддином Мухриддином подготовку официального визита президента республики Эмомали Рахмона в нашу страну. Соответствующие переговоры состоялись во вторник, 5 февраля.

"Был рассмотрен вопрос подготовки предстоящего официального визита президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в РФ", - сообщил Мухриддин.

По его мнению, Москва на протяжении многих лет остается ключевым и стратегическим партнером Душанбе в рамках таких международных организаций, как ОДКБ, СНГ и ШОС. Кроме того, между Россией и Таджикистаном наблюдается положительная динамика в политической, торгово-экономической, гуманитарной и военно-технической областях.

Глава МИД республики считает, что этого удалось добиться лишь благодаря поддержанию дружеских и доверительных отношениях между главами двух государств, цитирует ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что в сентябре прошлого года президент России Владимир Путин побывал в резиденции своего таджикского коллеги в Душанбе на неофициальном ужине, а в октябре тепло поздравил его с днем рождения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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