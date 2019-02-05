США перебросят к берегам Японии свой новейший десантный корабль

СЕГОДНЯ 13:09 2019-02-05T13:09:33+03:00

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Командование Военно-морских сил Соединенных Штатов планирует направить новейший ударный десантный корабль America к берегам Японии. Ожидается, что судно будет базироваться на американской базе Сасебо острова Кюсю. Оно должно будет заменить десантный корабль Wasp, который отправят обратно в США на техническое переоснащение.

Авторы материала, опубликованного в газете The Japan News, считают, что американцы решились на переброску America в Японию с целью укрепить свою военно-морскую группировку в водах Дальнего Востока и усилить давление на Китай.

Известно, что данный десантный корабль способен нести на себе боевые самолеты F-35B, транспортные конвертопланы Osprey, а также боевые вертолеты и пехотинцев общей численностью до 1,7 тыс. человек.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее японские СМИ начали присматриваться даже к российским Курилам, которые, по их мнению, являются идеальным местом для размещения американских ракет. В Токио уверены, что Москва осознает стратегическое значение южной части данных островов, а потому отказывается их отдавать.

ИСТОЧНИК KP.RU