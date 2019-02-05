Китаец четыре года жил с шестисантиметровой зубочисткой в сердце

СЕГОДНЯ 14:13 2019-02-05T14:13:19+03:00

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Китайские хирурги провели операцию по спасению местного жителя. Медики удалили из сердца пациента шестисантиметровую зубочистку, которая находилась в органе целых четыре года.

Зубочистка оказалась в стакане, из которого выпил алкоголь 29-летний мужчина. Острый предмет он поместил в стакан специально, чтобы не перепутать его, но сам попался в свою же ловушку.

Случившееся мужчина не заметил и только спустя несколько месяцев обратился к медикам, когда почувствовал острую боль в области грудной клетки. Но осмотры не дали никаких результатов. В итоге пациент продолжал жить своей привычной жизнью и старался не делать резких движений.

В какой-то момент он снова оказался на приеме у врачей и при обследовании медики заметили странную тень в правом легком и опухоль на правом предсердии.

Чтобы установить причину врачи решили провести операцию. Хирурги разрезали грудную клетку и пришли в изумление. Оказалось, что в сердце пациента был воткнут посторонний предмет. Зубочистка попала в дыхательные пути, прошла через стенку правого легкого и затем застряла в сердце.

Инородное тело извлекли, а пациенту посоветовали быть осторожнее при использовании острых предметов.

Врачи больницы отмечают, что если бы мужчина прожил еще несколько месяцев с зубочисткой в сердце, то у него начались серьезные проблемы: воспаление оболочки сердца и дыхательной системы, пишет сайт Дни.ру.

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ИСТОЧНИК KP.RU