Пассажиры "Победы" смогут выбирать из двух вариантов провоза ручной клади

СЕГОДНЯ 14:59 2019-02-05T15:00:55+03:00

Рюкзаки, лекарства и товары из duty free можно будет проносить на борт сверхнормы совершенно бесплатно

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Авиакомпания "Победа" решила предоставить своим пассажирам выбор в плане правил провоза ручной клади и ввела еще один вариант проноса багажа на борт.

Так, согласно нововведению, теперь на рейс можно будет бесплатно брать сверхнормы не только цветы, верхнюю одежду и питание для ребенка, но и лекарства, дамскую сумку, портфели, рюкзаки габаритами не более 36х30х23 см, а также костюмы, детскую люльку, костыли, кресло-коляску и даже товары из магазинов duty free, размеры которых не превышают 10х10х5 см. При этом установленный размер провоза ручной клади составит 36х30х4 см при весе не более 10 кг.

При этом, как уточнил гендиректор "Победы" Андрей Калмыков, компания все еще оставляет за пассажирами право выбора.

"Теперь клиенты могут сами выбрать, какими правилами им удобнее пользоваться: как раньше взять в салон любое количество мест багажа любого типа и веса, но в рамках установленных производителем габаритов 36х30х27 см, или <...> взять в салон только одно место ручной клади весом до 10 кг и габаритами до 36х30х4 см плюс перечень вещей из Федеральных авиационных правил", - цитирует ТАСС главу компании.

Ожидается, что изменения вступят в силу с 18 февраля 2019 года.

Напомним, что в ноябре 2017 года в России вступили в силу изменения, которые Минтранс внес в Правила воздушных перевозок. В документе прописаны минимальные требования к провозу ручной клади. Сайт kp.ru перечислял некоторые из них.

ИСТОЧНИК KP.RU