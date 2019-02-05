Генпрокуратура Украины возбудила дело о госизмене против Медведчука

СЕГОДНЯ 16:15 2019-02-05T16:15:17+03:00

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Во вторник, 5 февраля, стало известно, что генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело против главы политического совета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука. Как заявила официальный представитель украинского генпрокурора Лариса Сарган, политика заподозрили в госизмене и посягательстве на территориальную целостность незалежной.

«5 февраля 2019 года генеральной прокуратурой Украины по обращению народного депутата Тетерев Андрей в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении Виктором Медведчуком уголовных преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 110 ("посягательство на территориальную целостность") и части 1 статьи 111 УК Украины ("госизмена")», - написала Сарган на своей странице в Facebook.

При этом пресс-секретарь уточнила, что поводом для подобных обвинений стало выступление Медведчука на съезде своей партии, который прошел в Киеве 29 января. Тогда политик заявил о необходимости образования «автономного региона Донбасс» с собственным парламентом и правительством.

Кстати, отметим, Медведчук уже не раз выступал против силового урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в сентябре прошлого года он раскритиковал план главы МВД незалежной Арсена Авакова по возвращению Донбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU