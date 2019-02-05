Очевидцы сняли на видео падание самолета во время авиашоу в Австрии
Во время авиашоу в Австрии в озеро рухнул самолет одного из участников. Очевидцы записали на видео происходящее и выложили ролик в сеть.
На записи отчетливо видно, что пилот пытается развернуть машину над водой. Видимо высоты не хватает и в какой-то момент крыло самолета задевает поверхность водоема. Еще пару секунд машина держится в воздухе, ее пытаются стабилизировать, но все усилия тщетны. Спортивный самолет теряет управление и падает в воду.
Сообщается, что пилот не получил никаких травм, он успел выбраться от воздушного судна, пишет Ридус.
В 2016 году сразу два военных самолета разбились в США. Трагедия случилась в один день. Крушение произошло в штате Теннесси, недалеко от аэропорта города Смирна, где в выходные было запланировано авиашоу. Сообщается, что один человек погиб.
На авиашоу в Австрии самолет упал в воду.
ИСТОЧНИК KP.RU