2019-02-05T16:22:53+03:00
Происшествия

Очевидцы сняли на видео падание самолета во время авиашоу в Австрии

Воздушное судно рухнуло прямо в озеро [видео]
Ася РОМАНЧУК
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На авиашоу самолет упал в озеро. ФОТО: стоп-кадр с видеоНа авиашоу самолет упал в озеро. ФОТО: стоп-кадр с видео
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Во время авиашоу в Австрии в озеро рухнул самолет одного из участников. Очевидцы записали на видео происходящее и выложили ролик в сеть.

На записи отчетливо видно, что пилот пытается развернуть машину над водой. Видимо высоты не хватает и в какой-то момент крыло самолета задевает поверхность водоема. Еще пару секунд машина держится в воздухе, ее пытаются стабилизировать, но все усилия тщетны. Спортивный самолет теряет управление и падает в воду.

Сообщается, что пилот не получил никаких травм, он успел выбраться от воздушного судна, пишет Ридус.

В 2016 году сразу два военных самолета разбились в США. Трагедия случилась в один день. Крушение произошло в штате Теннесси, недалеко от аэропорта города Смирна, где в выходные было запланировано авиашоу. Сообщается, что один человек погиб.

На авиашоу в Австрии самолет упал в воду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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