Минобороны РФ рассекретило робота-разведчика на базе «Уран-9»

СЕГОДНЯ 16:41 2019-02-05T16:41:37+03:00

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Во вторник, 5 февраля, министерство обороны РФ показало эскиз ранее не известной модификации робота «Уран-9». Как заметили в ведомстве, новые роботизированные комплексы, которые практически незаметны для радиолокационных средств, предназначены для разведки артиллерийских позиций противника.

В тематическом сборнике «Ракетно-техническое и артиллерийско-техническое обеспечение Вооруженных сил Российской Федерации -2018» отмечается, что роботы на базе «Уран-9» создавались для повышения эффективности подразделений в составе сухопутных войск.

Причем проведенные исследования показали, что оснащение войск новыми «Уранами-9» позволит реализовать концепцию разведывательно-ударной сети. Другими словами, эффективность работы ракетных войск и артиллерии повысится на 15-20%. Дело в том, что роботы будут «корректировать» огонь по целям.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, «Уран-9» был продемонстрирован широкой публике на Параде Победы в Москве 9 мая 2018 года. А в январе этого года российская армия приняла на вооружение этот роботизированный комплекс.

ИСТОЧНИК KP.RU